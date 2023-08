Verkeersinstituut Vias wil minder zware wagens: “Veiliger voor fietsers, voetgangers én voor autopassagiers”

Verkeersinstituut Vias pleit ervoor om de tendens naar steeds zwaardere voertuigen te doorbreken. Onderzoek van het instituut wijst immers uit dat per 300 kilogram dat een wagen zwaarder wordt, bij een aanrijding de kans op dodelijke verwondingen voor kwetsbare weggebruikers stijgt met 30 procent.

Vias bestudeerde ongevallen van tussen 2017 en 2021 waarbij 300.000 inzittenden en kwetsbare weggebruikers betrokken waren. Doel was nagaan wat de impact van de voertuigkenmerken is op de ernst van de verwondingen voor de inzittenden en voetgangers of fietsers.

Uit de studie blijkt dat de evolutie naar steeds zwaardere, krachtigere en hogere voertuigen leidt tot “een verkeersveiligheid op twee snelheden”. De inzittenden van de zwaardere wagens zijn beter beschermd bij een ongeval, terwijl inzittenden van lichtere voertuigen en kwetsbare weggebruikers net een hoger risico lopen op ernstige of dodelijke verwondingen bij een aanrijding met die zwaardere auto’s.

“Wanneer een kleine stadsauto met een gewicht van ongeveer 1.000 kg botst met een grote gezinswagen van 2.000 kg, hebben de inzittenden van het lichte voertuig ongeveer drie keer meer kans op een ernstig letsel dan wanneer de twee voertuigen een vergelijkbare massa zouden hebben gehad”, stelt Vias.

Bij de pick-ups – grote en hoge wagens met een laadbak – stelde Vias vast dat het risico op ernstige verwondingen bij een aanrijding 65 procent lager is voor de inzittenden, terwijl dat risico 50 procent hoger is voor de inzittenden van de auto die met de pick-up botst. Als een fietser of voetganger wordt aangereden door een pick-up, stijgt de kans op ernstige verwondingen met 90 procent en op dodelijke afloop zelfs met 200 procent.

Auto’s zijn de laatste 20 jaar volgens Vias bijna 30 procent zwaarder geworden, het vermogen steeg met 60 procent en de motorkaphoogte met 15 procent. Hoewel voertuigen vaker rijhulpsystemen hebben, concludeert Vias toch dat het nodig is om de tendens naar zwaardere voertuigen te doorbreken. “Hoe homogener het voertuigpark is op vlak van gewicht, hoe beter voor de bescherming van zowel fietsers en voetgangers als voor auto-inzittenden van de tegenpartij wanneer ze aangereden worden”, luidt het.

De tendens doorbreken is niet zo eenvoudig, erkent Vias-woordvoerder Stef Willems. “Men kan op verschillende manieren sturend werken, maar daar spreken wij ons niet over uit. Dat is de taak van de politiek.” Het hangt ook af van het aanbod, zegt hij. “De komende jaren zullen er lichtere elektrische wagens op de markt komen.”