Moeder van Spaanse bondsvoorzitter krijgt in ‘kusgate’ gezelschap van schoonzus bij hongerstaking: “Ik vind het niet erg te sterven voor gerechtigheid”

Ángeles Béjar, de moeder van de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales, heeft vanuit de Divina Pastora-kerk in Motril voor het eerst gesproken met de pers. “Ik vind het niet erg voor gerechtigheid te sterven”, zei ze aan ‘El Programa de AR’. Haar schoonzus heeft zich intussen ook aangesloten bij de hongerstaking die ze gestart is uit protest tegen de controverse tegen haar zoon, waarvan geëist wordt dat hij aftreedt nadat hij een speelster van de nationale vrouwenvoetbalploeg ongevraagd op de mond gekust had.

“Ik wil dat dit meisje (Jenni Hermoso, red) de waarheid vertelt. Het gaat goed met mij, bedankt, en nu, alsjeblieft, wil ik bidden”, vertelde Béjar in de tv-show. De aanwezige journalisten hadden een dokter de kerk zien binnengaan, maar de moeder van de bondsvoorzitter, die in de zeventig is, bleef volhouden dat het goed met haar gaat. “Ik geloof heel erg in God en vraag om de waarheid.”

Béjar zegt dat ze haar hongerstaking nog voor onbepaalde tijd zal voortzetten. Daarbij kan ze nu bovendien ook rekenen op het gezelschap van haar schoonzus, die ook naar de kerk is gekomen. “Ik doe door zolang mijn lichaam het kan verdragen. Ik vind het niet erg om voor gerechtigheid te sterven, omdat mijn zoon een fatsoenlijk mens is en wat ze doen niet eerlijk is”, klonk het.

Gisteravond ging er in de kerk een mis door die al langer gepland stond. Door de hongerstaking van Béjar werd die nu bijgewoond door mensen die Rubiales steunen.