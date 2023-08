Cristiano Ronaldo heeft nieuwe manier om een goal te vieren: folkloristische dans van Saudi-Arabië, enkel voor mannen...

Cristiano Ronaldo heeft een nieuwe manier om een goal te vieren. Zijn typische sprong waarbij hij honderdtachtig graden draait in de lucht, werd in de competitiematch tegen Al-Shabab vervangen door een hand die meermaals ritmisch de lucht ingang - tot groot jolijt van de plaatselijke fans. Maar voor iedere voetbalfan zijn viering zomaar overneemt op het plaatselijke voetbalveldje: deze dans is niet zonder enige controverse...

De nieuwe viering van Cristiano Ronaldo blijkt immers om de ‘Al-Ardha’ te gaan - ook wel geschreven als ‘Al-Ardah’, een nationale folkloristische dans in Saudi-Arabië. Die mag enkel door mannen worden beoefend, terwijl die normaal gezien een stok of zwaard in hun hand houden en die op het ritme van de muziek de lucht in steken. De dans prijkt op de lijst met immaterieel cultureel erfgoed van de UNESCO en werd door Ronaldo begin dit jaar al gedanst op de Saudische feestdag.

Saudi-Arabië ligt al langer onder vuur voor het niet respecteren van de mensenrechten en het feit dat vrouwen en mannen er geen gelijke rechten kennen, maar dit is voor het land uiteraard uitstekende reclame. De vorige viering van Ronaldo, de berucht “Siuuuuu” die iets meer dan tien jaar oud is, werd door miljoenen fans over de hele wereld geïmiteerd.

Sinds begin dit jaar heeft de Saudische overheid de vier grootste voetbalclubs in het land overgenomen met de miljarden die het staatsfonds rijk is. Daarmee heeft het sindsdien enkele van de grootste voetbalsterren naar het land gelokt in een poging aan zijn imago te werken.