Eva Vettenburg en Freya Van den Bossche leerden elkaar kennen in het psychiatrisch centrum waar Eva al 23 jaar werkte toen Freya er stage wilde lopen. — © if

Omdat de Alpenhut al was volgeboekt, nodigde Thomas Siffer voor zijn laatste zomerportret politica Freya Van den Bossche en haar partner Eva Vettenburg uit bij hem thuis in Italië. Daar spreken ze openhartig over het leven, hun relatie, werk en ambities. “Toen wist ik: die vrouw wil en zal ik nog tegenkomen.”