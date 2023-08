Belgische luchtverkeersleiding Skeyes is “te duur”, Europese Commissie wil snelle ingreep

Voor 2024 is de eenheidskost in de Belgisch-Luxemburgse zone vastgesteld op 89,9 euro; dat is het hoogste niveau van alle tariefzones in Europa (de Europese Unie plus Noorwegen en Zwitserland). Voor de periode 2020-2024 is de kostenstijging op dat gebied (+2%) twee keer zo hoog als de trend op het niveau van de Unie (+1%), stelt de Europese Commissie vast. Op langere termijn is het verschil nog belangrijker, bericht de krant.

Globaal is de Commissie van oordeel dat België en Luxemburg een “niet gerechtvaardigd” prijsverschil van 24,5 miljoen euro hebben vergeleken met de langetermijnontwikkeling van de eenheidsprijs in de Unie.

Er wordt op gewezen dat Skeyes, de belangrijkste speler van de zone, zijn relatieve prestaties zag verslechteren, benadrukt de Commissie. De kloof met de Nederlandse luchtverkeersleider LVNL - wiens operationele omgeving vergelijkbaar is - wordt dus groter, voornamelijk als gevolg van hogere personeelskosten bij Skeyes (kosten die voortvloeien uit de vervroegde uittredingsregeling).

Het overheidsbedrijf heeft een oproep gedaan naar de Staat om ‘budgettair’ in te grijpen.