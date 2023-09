Het Grote Onderwijsdebat, deel 1: onderwijskwaliteit. “Vandaag hebben we een hele generatie afgeleverd die zijn maaltafels niet meer kan opzeggen. En volgens mij ook niet meer gebruikt”

We stopten Dirk Van Damme (l.), Els Consuegra (m.) en Tim Surma (r.) samen in een school voor het Grote Onderwijsdebat. — © ID/ Lieven Van Assche

De Vlaamse jeugd boert achteruit in alle internationale onderwijsrankings. En het lerarentekort is intussen zo nijpend dat heelder klassen vakken als wiskunde en Frans dreigen mis te lopen. In het eerste deel van ons Grote Onderwijsdebat buigen drie experts zich over de tanende onderwijskwaliteit. En over die ene ingreep die mogelijk een enorme winst kan betekenen.