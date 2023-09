Het Grote Onderwijsdebat, deel 2: het lerarentekort. “We moeten buiten de hokjes durven kleuren. Je wil niet dat ouders zeggen: hallo, mijn kind krijgt dit jaar geen Frans”

De Vlaamse jeugd boert achteruit in alle internationale onderwijsrankings. En het lerarentekort is intussen zo nijpend dat heelder klassen vakken als wiskunde en Frans dreigen mis te lopen. In het tweede deel van ons Grote Onderwijsdebat buigen drie experts zich over het lerarentekort. En over de foute boodschap die veel goeie studenten te horen krijgen.