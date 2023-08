Misnoegde superfans van actrice Ana de Armas kunnen na blunder fluiten naar 5 miljoen dollar

Ana de Armas als Bondgirl in ‘No time to die’.

Zowel Conor Woulfe als Peter Michael Rosza hadden elk 3,99 dollar betaald op Amazon Prime om hun favoriete actrice Ana de Armas (35) aan het werk te zien in Yesterday, een romantische komedie van regisseur Danny Boyle uit 2019. Tot hun verbazing kwam de actrice echter geen enkele keer voor in de film, hoewel ze wel in de trailer te zien was geweest.

Alle scènes van de Cubaanse actrice waren – na het verspreiden van de trailer – uit de film geknipt, zo bleek later. “Een valse vorm van adverteren”, zo noemden Woulfe en Rosza het. De superfans verklaarden allebei dat ze de film nooit zouden hebben gehuurd als ze wisten dat Ana de Armas er niet in voorkwam en dus stapten ze naar de rechter.

Twee keer gehuurd

Hoewel hun eis niet min was – ze vroegen 5 miljoen dollar van filmstudio Universal om hun “schade” en die van andere teleurgestelde fans te dekken –, verklaarde de Californische districtsrechter Stephen Wilson eind vorig jaar dat ze hun juridische strijd mochten voortzetten.

Hun hoop was echter van korte duur: diezelfde Wilson verwees de rechtszaak nu naar de prullenmand en was het met Universal eens dat het hier om “een zelf toegebrachte verwonding” ging. De beslissing kwam er nadat superfan Woulfe eerder deze week een blunder had begaan door te verklaren dat hij de film in 2023 voor een tweede keer had gehuurd (op Google Play deze keer). Volgens de aanklager deed hij dat om ook van Google (dat in zoekopdrachten Ana de Armas nog vermeldt als castlid van de film) een gigantische som te eisen.

Als de zaak wel succesvol was geweest, had ze grote gevolgen kunnen hebben voor filmstudio’s en de manier waarop ze hun trailers uitspelen.