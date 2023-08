Politieman aangehouden na dodelijke afrekening onder motorbendes tijdens dorpsfuif

In het onderzoek naar een dodelijke afrekening onder motorbendes, half juli tijdens een fuif in het Waalse Péronnes-lez-Antoing, is een politieman aangehouden. Hij zou lid zijn van een motorbende die nauwe banden heeft met de Hells Angels. Het parket wil echter geen details geven.

Een dorpsfuif in een feesttent in het Waalse Péronnes-lez-Antoing, in de provincie Henegouwen, kende op 27 juli een dramatische afloop toen gemaskerde mannen het terrein op reden en er een gevecht ontstond. Ze viseerden duidelijk twee mannen.

Op beelden die nadien verspreid werden door het gerecht om getuigen te zoeken, was te zien hoe ze eerst een man met een hamer aanvielen. Hij kreeg rake klappen. Nadien reden ze tot twee keer toe een man aan: Jacques Dubart (49) uit het naburige dorp Rongy, aan de grens met Frankrijk, overleed ter plaatse.

Deel van Hells Angels

Volgens het parket van Bergen zou het gaan om een afrekening onder motorbendes. “Maar Jacques had niets te maken met motorbendes”, zei zijn familie aan de krantengroep Sudpresse. De man die aangevallen werd met een hamer is wel lid van motorbende Bandidos MC. Hij raakte gewond maar overleefde de aanval.

Vier mannen werden al gearresteerd in het onderzoek en onder arrestatiebevel geplaatst wegens moord en poging tot moord. Eén van hen werd intussen vrijgelaten, maar blijft verdacht. Nu zijn er, op basis van nieuwe elementen in het dossier, opnieuw twee verdachten opgepakt. En opvallend, een van hen is een politieman uit de regio van Doornik. De man zou deel uitmaken van een bende motorrijders die gelieerd zijn aan de Hells Angels. Het parket van Bergen bevestigt in de Waalse media dat er nieuwe arrestaties gebeurden, maar wil voorlopig geen details geven over om wie het gaat.

Wel is zeker dat de agent, die niet van dienst was, op de fuif in het gezelschap was van enkele verdachten die in de cel zitten. Maar wat zijn rol zou geweest zijn, is niet duidelijk.