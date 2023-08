Minstens 21 doden door noodweer in Tadzjikistan

De doden vielen in drie dorpen in het centrum van het land, meldt een woordvoerder van het comité voor noodgevallen in de ex-Sovjetrepubliek aan de grens met Afghanistan en China. Zeventien mensen stierven in Vakhdat, twee in Roudaki en twee in Varzob, in de buurt van de hoofdstad Doesjanbe.

Het arme, bergachtige Tadzjikistan heeft regelmatig te kampen met dodelijke natuurrampen. In februari kwamen nog negentien personen om bij lawines.