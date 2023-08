Al voor meer dan 16 miljard euro ingeschreven op nieuwe staatsbon

Via de banken werd er de eerste vier dagen 8.712.524.100 euro opgehaald. Rechtstreeks – via de Grootboeken – gaat het tot woensdagmiddag om 7.418.128.000 euro. “Sinds de start van de campagne wordt gemiddeld elke 2,5 seconde een bestelling geplaatst”, illustreert het Agentschap. Op sommige momenten versnelt dit zelfs tot 1 per seconde. Concreet gaat het voor de Grootboeken om 215.534 inschrijvingen, voor een gemiddeld bedrag van meer dan 34.000 euro.

Nog niet alle geld is verworven van de inschrijvingen, het uiteindelijke bedrag kan dus nog wat lager liggen, zegt het Agentschap nog. Woensdag was voor meer dan 4,24 miljard euro ontvangen. “62 procent van de inschrijvingen is dus reeds betaald. Als we rekening houden met het feit dat de meeste betalingen met een dag vertraging komen, dan zitten we al in de orde van grootte van 80 procent.”

Het Agentschap merkt op dat zijn website woensdag net voor de middag eventjes kampte met een technisch probleem. Maar dat is intussen verholpen, klinkt het. “De teams van het Agentschap leveren een enorme inspanning. Maar helaas is het onmogelijk geworden om op alle mails te antwoorden.”

Tegelijk waarschuwt het Agentschap voor phishingmails die circuleren rond het thema van de staatsbon. “Zelf sturen we geen mails uit en we roepen ook iedereen op om waakzaam te zijn voor mogelijke fraude.”

De campagne van de eenjarige staatsbon loopt nog tot 1 september. De staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op.