Amerikaanse toezichthouder wil meer informatie over autopiloot van Tesla

De Amerikaanse toezichthouder NHTSA heeft om meer informatie verzocht over het rijhulpsysteem van Tesla, bekend als de Autopilot. In 2021 startte de toezichthouder al een onderzoek naar het bestuurdersassistentiesysteem van de producent van elektrische auto’s, na een reeks van aanrijdingen.

Ditmaal eiste de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) meer informatie van Tesla over de nieuwe software van de Autopilot die het bedrijf heeft geïntroduceerd. De toezichthouder wil weten of die functie de mogelijkheden van bestuurders om alert en paraat te blijven en om de volledige controle over het voertuig te hervatten, ondermijnen.

De NHTSA bevestigde dat het door Elon Musk geleide bedrijf tijdig een vertrouwelijk antwoord daarover heeft ingediend bij de toezichthouder. De informatie-eis van de toezichthouder volgde op eerdere berichten in Amerikaanse media dat bestuurders met de nieuwe instelling van de Autopilot hun handen langere tijd van het stuur konden houden.

Het lopende onderzoek van de NHTSA naar de Autopilot maakt deel uit van een reeks onderzoeken van Amerikaanse toezichthouders naar Tesla. Zo worden ook mogelijke problemen met de gordels en stuurwielen van Tesla-modellen onderzocht.

Ook wordt Tesla beschuldigd van misleidende reclame rond de zelfrijdende mogelijkheden van zijn auto’s door het gebruik van de naam Autopilot. Het bedrijf test een geavanceerdere versie met de naam Full Self-Driving, of volledig zelfrijdend. Tesla wekt daarmee de indruk dat de auto’s veel meer zelfstandig kunnen dan eigenlijk het geval is.

Tesla geeft zelf echter aan dat de software voor rijhulp geen vervanging is voor een bestuurder. Op de website meldt het bedrijf dat de Autopilot is “bedoeld voor gebruik met een volledig oplettende chauffeur, die zijn handen aan het stuur houdt en bereid is om elk moment het roer over te nemen”.