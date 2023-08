Minstens tien doden bij betoging door sekte in Congo

In Goma, in de Democratische Republiek Congo, zijn minstens tien doden gevallen bij een door een sekte georganiseerde manifestatie tegen de Verenigde Naties die door het leger werd tegengehouden. Dat melden de organisatoren en bronnen binnen de hulpdiensten.

Volgens een van de kaderleden van de sekte Foi naturelle judaïque et messianique vers les nations, die de manifestatie organiseerde, “heeft het Congolese leger ons aangevallen in het lokaal van onze radio en in onze tempel en heeft het zes mensen gedood”. De leider van de sekte werd opgepakt.

De burgemeester van Goma, kolonel Faustin Napenda Kapend, heeft dan weer gemeld dat een politieagent gelyncht werd door de sekteleden. Hij stelde ook vast dat delen van de tempel van de groep in brand werden gestoken. Een bron binnen de hulpdiensten liet nog weten dat 33 gewonden werden opgenomen in het ziekenhuis, van wie er drie zijn overleden.

Luitenant-kolonel Guillaume Ndjike, woordvoerder van het leger van Noord-Kivu, verklaarde in een video dat de sekteleden “gemanipuleerd en gedrogeerd zijn” en “het spel van de vijand spelen”.