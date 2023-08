Aanhouding van Pakistaanse ex-premier Imran Khan verlengd

Een rechtbank in Pakistan heeft woensdag de aanhouding van voormalig premier Imran Khan met twee weken verlengd. De 70-jarige Khan zou vertrouwelijke informatie uit een versleuteld Telegram-bericht op een illegale manier hebben gedeeld. Khan moet al zeker tot 13 september in de gevangenis moet blijven, zei zijn advocaat Naeem Haider Panjutha.

Amper een uur nadat een rechtbank in Islamabad dinsdag Khans veroordeling voor afzonderlijke aanklachten van diefstal had opgeschort en zijn onmiddellijke vrijlating had bevolen, eiste een andere rechtbank zijn opsluiting in de zaak van het telegrambericht.

De populaire oppositieleider en voormalige cricketspeler werd in augustus veroordeeld voor het verkopen van staatscadeaus. Onder meer dure horloges die hij tijdens buitenlandse reizen als premier had ontvangen zouden verkocht zijn, terwijl die volgens autoriteiten eigendom waren van de staat.

In augustus werd Khans partijgenoot en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Shah Mahmood Quresh ook gearresteerd in verband met de zaak. Khan moest in april 2022 aftreden na een motie van wantrouwen. Sindsdien moet hij zich verantwoorden voor een hele reeks aanklachten. Zelf hoopt hij nog steeds op een politieke comeback.