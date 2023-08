Jongeren bedreigen meisje (14) in park en stelen haar fiets omdat ze geen geld bij heeft: “Ze belde me in paniek en is erg geschrokken”

Een veertienjarig meisje werd dinsdagavond bedreigd door een groep jongeren in het Spellekenspark in Sint-Amandsberg. Ze vroegen haar om haar zakken leeg te maken en gingen met haar fiets aan de haal. “Ze is erg geschrokken”, reageert haar mama.

De tiener trok dinsdagavond met wat vriendinnen naar het Spellekenspark aan de Mezenstraat in Sint-Amandsberg. Het meisje had er met wat vriendinnen afgesproken, maar de sfeer sloeg snel om wanneer een groep jongeren haar begon lastig te vallen. “Mijn dochter was op haar gsm bezig toen een van die gasten haar toestel afnam”, vertelt de mama van het meisje. “Vervolgens werd ik opgebeld en vroeg een jongeman mij om geld omdat mijn dochter zogezegd zijn gouden ketting had kapot gemaakt. Maar dat had ze helemaal niet gedaan.”

De mama van het meisje vermoedt dat de jongeren vooral op zoek waren naar geld. Een van de jongeren wou ook enkel haar gsm teruggeven als het meisje geld kon geven. “Maar toen ze zei dat ze geen geld had, hebben ze haar bevolen om haar zakken leeg te maken”, vertelt haar mama.

Fiets gestolen

Het meisje had enkel lipgloss en haar fietssleutel bij. De daders zijn vervolgens met haar fiets aan de haal gegaan. Haar gsm hebben ze wel teruggegeven. “Ze heeft me na het incident in paniek opgebeld en ik ben haar meteen met de auto gaan halen. Ze was erg geschrokken”, zegt de mama. “Ik vind het gewoon jammer dat zoiets gebeurt, want onze kinderen moeten toch op een veilige manier buiten kunnen komen?”

De mama van het slachtoffer heeft aangifte gedaan bij de politie. De Gentse politie laat weten dat ze een onderzoek zijn gestart naar de diefstal van de fiets. “We onderzoeken de feiten”, zegt Matto Langeraert, van de Gentse politie.