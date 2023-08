Theo Francken werd betrapt op wildplassen in Brussel, en drie vrienden van minister Van Quickenborne tijdens diens verjaardagsfeestje.

Na de incidenten met minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en Kamerlid Theo Francken (N-VA) is wildplassen een brandend actuele kwestie. Maar waarom plast iemand dronken in een bloembak of scabreus tegen een combi? Wat maakt de publieke plas al eeuwenlang zo onuitroeibaar?