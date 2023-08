Zinho Vanheusden opgenomen in preselectie van Rode Duivels

Bondscoach Domenico Tedesco heeft Zinho Vanheusden (24) opgenomen in zijn ruime preselectie voor de komende interlands tegen Azerbeidzjan (9 september) en Estland (12 september). De verdediger van Standard maakt kans op zijn eerste selectie sinds september 2021.

Ondanks de dramatische start van Standard (2 op 15) kan Vanheusden terugblikken op een geslaagd seizoensbegin in Luik. De Hasselaar bleef gespaard van blessures en speelde voor het eerst sinds januari 2022 vijf volledige wedstrijden op rij. Hoewel er nog ruimte is voor progressie – niet onlogisch na drie seizoenen vol blessureleed – behoorde Vanheusden daarin wekelijks tot de schaarse uitblinkers bij de Rouches. Dat is ook Domenico Tedesco niet ontgaan.

De bondscoach kwam Vanheusden live bekijken tijdens Standard-Union (0-1) op speeldag twee en keerde met een positief scoutingsverslag terug naar huis. Eind vorig seizoen nam Tedesco al eens telefonisch contact op met Vanheusden voor een kennismakingsgesprek. De preselectie van de centrale verdediger mag dan ook beschouwd worden als een volgende stap richting een comeback als Rode Duivel, al blijft het voorlopig wellicht nog bij een preselectie. Vrijdagmiddag maakt Tedesco zijn definitieve selectie bekend.

Vanheusden in actie tegen KV Kortrijk afgelopen weekend. — © Isosport

Met Arnaud Bodart zit er nog een tweede speler van Standard in de preselectie van Tedesco. De Luikse doelman werd in juni voor het eerst opgeroepen als derde doelman bij de Rode Duivels en keepte zich dit seizoen opnieuw in de kijker van de bondscoach met een sterke start aan de competitie.