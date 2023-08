Nog veel vragen over poging tot ontvoering van 16-jarig meisje: “Ze ontsnapte via het raam van de bestelwagen”

De Spitsmuisstraat in Scherpenheuvel-Zichem is een smalle straat, die eindigt op een afgelegen zandbaan doorheen de bossen. — © Google Streetview

Dinsdag is in de late middag de 16-jarig H.D. op de fiets aangereden door een witte bestelwagen, in de Spitsmuisstraat in Scherpenheuvel-Zichem. Wat er vervolgens gebeurde, is het onderwerp van een lopend onderzoek door de politiezone Demerdal en het Leuvense parket.

Het meisje legde intussen een videoverklaring bij de politie af, samen met haar ouders. Zelf is ze nog te erg in shock, maar de ouders vertellen wat er gebeurd is.

Trampolinetraining

“Onze dochter was met haar fiets op weg naar de trampolinetraining, zo’n twee kilometer rijden. Ter hoogte van de Spitsmuisstraat werd ze plots langs achter aangereden door een witte bestelwagen. Ze kwam ten val, en werd vervolgens door de bestuurder in zijn camionette gesleept.”

Het meisje probeerde te vluchten, maar daarop kreeg ze volgens haar getuigenis enkele rake klappen van de bestuurder, die ze nog nooit eerder gezien had. “Uiteindelijk slaagde ze er toch in om via het raam van de camionette te ontsnappen”, vertellen de ouders. “Op dat moment kwamen er nog enkele mensen voorbij in een auto, die ze staande kon houden. De bestuurder van de bestelwagen nam daarop de vlucht.”

Hersenschudding

“Onze dochter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft een gekneusde enkel, een hersenschudding, schaafwonden over hele lichaam en een hoofdwonde die moest gehecht worden. Gelukkig zijn er geen breuken vastgesteld.”

De ouders blijven vandaag met heel veel vragen zitten. “Waarom reed die man onze dochter aan? En waarom sleurde hij haar in zijn camionette? We durven er niet aan te denken wat er mocht gebeurd zijn als ze zich niet had kunnen bevrijden.”

“We zijn alleszins zo blij dat ze zo moedig geweest is en dat ze nu veilig en wel thuis is. De komende dagen zal ze nog veel rust nodig hebben. Wij zullen er haar zeker goed in de watten leggen, zodat ze er snel weer bovenop is.”

Verdachte gearresteerd

De politie van de zone Demerdal heeft een onderzoek geopend. Het Leuvense parket bevestigt dat een man zich dinsdagavond vrijwillig aangeboden heeft bij de politie van Aarschot. Hij is gearresteerd, in functie van het onderzoek.

Het meisje is vanmorgen verhoord, door politiemensen die speciaal zijn opgeleid in verhoortechnieken bij kinderen. Ook de gearresteerde man wordt woensdagmiddag uitvoerig ondervraagd.

Pas daarna wil het Leuvense parket een standpunt innemen over wat er zich precies heeft afgespeeld in Scherpenheuvel, en hoe de feiten moeten gekwalificeerd worden.