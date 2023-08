Stopcontacten in Duitse treinen gesaboteerd: wie gsm wil opladen, riskeert elektrische schok

Een 19-jarige treinreiziger die op de trein tussen Hamburg en Stuttgart zijn gsm wilde opladen, heeft een elektrische schok gekregen. En hij was niet het enige slachtoffer, zo blijkt. Onbekenden hebben stopcontacten gesaboteerd in sommige treinen, waarschuwt de politie.

De trein was zondagmiddag onderweg van Hamburg naar Stuttgart. De 19-jarige reiziger nam zijn gereserveerde plaats in het tweede rijtuig in. Toen hij rond 17.00 uur de oplaadkabel van zijn mobiele telefoon in het stopcontact onder de stoel probeerde te steken om zijn gsm op te laden, kreeg hij een pijnlijke elektrische schok. Hij bracht de treinbegeleider op de hoogte, die vervolgens de circuits in alle wagons liet uitschakelen, weet de Duitse krant Bild.

De trein maakte een ongeplande stop in het station van Celle. Zo’n 800 passagiers moesten uitstappen, waarna alle stopcontacten gecontroleerd werden, maar er werden geen andere manipulaties gevonden. De politie nam de zaak wel ernstig omdat het niet het eerste geval was.

“Volgens de eerste onderzoeken hadden de dader of daders wellicht de bedoeling onbekenden ernstig te verwonden”, aldus Holger Jureczko, woordvoerder van de federale politie. Hij waarschuwt voor nieuwe gevallen. Intussen worden stopcontact op alle flixtreinen gecontroleerd en onderzoekt de politie camerabeelden. “Dit is een ernstige zaak”, zegt Jureczko.

Metalen priem

Ook een 47-jarige vrouw was afgelopen weekend met de trein onderweg van Berlijn naar Hamburg. Tijdens het rijden kreeg ze een pijnlijke elektrische schok. In het stopcontact stak, zo bleek nadien, een geleidende metalen naald of priem. Toen ze die per ongeluk aanraakte, werd ze geëlektrocuteerd.

Een week geleden manipuleerden onbekende daders ook al een stopcontact in een regionale trein tussen Neurenberg en Würzburg. En in een trein tussen Karlsruhe en Stuttgart raakte een vrouw zo ernstig gewond dat ze naar het ziekenhuis moest. Over haar toestand is niets bekend. Maar ook zij zou een schok hebben gekregen toen ze haar gsm wilde opladen.

De politie tast voorlopig in het duister over de daders of hun motieven maar neemt de zaak wel ernstig. Ook de spoorwegen hebben een onderzoek geopend en waarschuwen reizigers voor mogelijke gevaren.