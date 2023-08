Europese salmonella-infectie besmet ook zes Belgen

Salmonella Enteritidis ST11 maakte vooral slachtoffers in Denemarken, waar dit jaar al zeker 97 mensen besmet raakten. In Oostenrijk kwam een persoon om het leven. Andere gevallen werden vastgesteld in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Finland, Nederland, Ierland, Noorwegen, Zweden en Slovenië.

Op basis van interviews met patiënten in die twee landen, concludeert de ECDC dat de oorzaak te zoeken is bij kippenvlees. Voedselagentschap FAVV heeft nog geen aanwijzing dat er besmette producten zijn verkocht op de Belgische markt. Over de toestand van zieke Belgen is ook nog niets bekend.