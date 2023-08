AA Gent-trainer Vanhaezebrouck voor return tegen APOEL: “Gezien ons verleden kunnen we hier verliezen”

Met Nurio weer hersteld van een adductorenletsel heeft AA Gent een kern van 18 fitte veldspelers. Maar wie stelt Hein Vanhaezebrouck op in de laatste hindernis voor de groepsfase van de Conference League? De warmte, transferbeslommeringen vlak voor de internationale deadline, de topper zondag tegen Club Brugge, de 2-0-bonus uit de heenmatch: onder zijn hersenpan broeit het. “Club Brugge? Daar ben ik nog niet mee bezig. Gelukkig dat je het zegt dat het zondag tegen Club Brugge is”, overdreef Vanhaezebrouck. “Ik ben er zelf nog niet uit of we gaan roteren”, zegt de trainer van AA Gent. “Ik wil de omstandigheden hier eerst even bekijken, de warmte, de training. Ik moet met alles rekening houden.”

Ook dus eventuele last minute manoeuvres rond zijn gegeerde spitsen? En dan vooral Gift Orban, waarvoor Mogi Bayat misschien nog iets probeert te forceren. Het kan een reden zijn om straks een spits op de bank te laten. “Alles kan mijn opstelling beïnvloeden. Maar we voelen daar momenteel niets van. Geen nervositeit, geen gevoel dat er ergens actie aan de gang is. Al is het niet omdat je in het buitenland zit, dat er niets kan gebeuren. Ik heb het ooit zelf meegemaakt met Mitrovic, bij Anderlecht. Hij zat een hele middag klaar om te tekenen, maar toen werd het afgeblazen en gebeurde alles op afstand (voor zijn transfer naar Fulham, red.). Zelfs de medische check-up voor Fulham. Alles kan.”

Vanhaezebrouck. — © BELGA

Heeft hij dan geen garanties gekregen dat er niemand meer gaat? “Ik heb een hele week geen contact gehad met de club. Geen paniek, geen garanties, ik was enkel bezig met de ploeg.” Stilte voor de storm of blijft het windstil, dat zal moeten blijken.

De hitte is een factor. Een volgepakt GSP-stadion, goed voor 17.000 fanatieke Cyprioten, is dat volgens de trainer ook. “De sfeer die ze hier kunnen creëren, speelt ook een rol. Zeker als je zo matig start als vorig jaar. Dan voel je dat nog meer. Het wordt een kwestie van bij de les te zijn vanaf het begin. Cyprus is een voetballand maar we hebben al in grotere stadions gespeeld met meer volk. In Standard kunnen ze meer lawaai maken. Daarachter excuses zoeken is op ons niveau ongepast. Dat is part of the job. Als het in Gent goed draait, is er ook ongelooflijk veel lawaai.”

Vanhaezebrouck. — © BELGA

Goeie uitgangspositie

Toch is Vanhaezebrouck niet blind voor hoe de heenmatch verliep. “We pakken deze match aan alsof we er nog alles aan moeten doen om ons te kwalificeren. In de heenwedstrijd leek 1-0 al een goeie uitgangspositie. We hadden het meeste balbezit, de meeste controle, de meeste doelpogingen. Zij kregen wel twee goeie. Op één ervan verdedigen we goed, dus dat vormde geen probleem. Maar bij die andere kwam een speler van hen één op één met Davy Roef. Dan kom je met een heel ander gevoel naar Cyprus. De uitgangspositie is dus goed, maar we beseffen wel dat we hier een goeie match zullen moeten spelen om niet in de problemen te komen.”

Zeker omdat AA Gent in drie vorige trips naar Cyprus nooit won. “Gezien ons verleden hier behoort een nederlaag tot de realiteit, dat is duidelijk. We gaan dat proberen vermijden en minstens een gelijkspel te halen. En als het kan te winnen, proberen te scoren.”