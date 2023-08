“Onze CEO wil nog een spits? Leuk om te horen, maar eerst Lugano”: Union-coach Alexander Blessin blijft op z’n hoede

Union staat in Zwitserland op een zucht van de groepsfase van de Europa League. Na de 2-0-zege in de heenwedstrijd kan het bijna niet meer fout lopen tegen voor Union tegen FC Lugano, toch blijft trainer Alexander Blessin ook nu op zijn hoede. “Het is nog niet over.”

“Het was lastig in de heenwedstrijd. Het is nog niet over. We verwachten opnieuw een lastige wedstrijd. Maar we willen die groepsfase halen en daar zullen we alles aan doen”, aldus een strijdlustige Alexander Blessin.

Op nieuwe spits Amoura kan Blessin nog niet rekenen, daar komt wellicht dit weekend verandering in. En volgens CEO Philippe Bormans komt er nog een spits bij. “Het is niet erg dat Amoura niet mag spelen. We losten het de vorige wedstrijden ook op. Philippe wil nog een spits? Dat is leuk om te horen. We zien wel wat er gebeurt. Ik heb er een goed gevoel over, maar laat ons eerst focussen op de wedstrijd.”

“Ik denk dat we een licht voordeel hebben, maar ik praat niet in percentages. Het wordt gewoon een lastige wedstrijd. Lugano legt een hoog tempo in de match en zet hoog druk. Ze hebben kansen gekregen vorige week, maar toch behaalden we een clean sheet. En we scoorden er twee, er zat misschien zelfs nog een goaltje in. We willen naar die groepsfase, maar mogen niet in hun mes lopen.”