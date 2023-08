Vluchtelingenwerk Vlaanderen trekt zich terug als potentiële opvangpartner van de overheid uit onvrede met staatssecretaris De Moor

Het begon met een wanhopig telefoontje van Fedasil aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen donderdag over een gebrek aan opvangplaatsen voor gezinnen met kinderen. Om te voorkomen dat die gezinnen deze week op straat zouden belanden, stelden de twee organisaties vijf dagen lang alles in het werk om noodopvang te voorzien. Plannen werden besproken, noodopvang en hotels gecontacteerd, slaapplaatsen in Brussel werden gezocht, vrijwilligers gemobiliseerd en kosten gemaakt. Concreet was de bedoeling om gedurende één maand noodopvang te organiseren voor 300 families die asiel hebben aangevraagd in België.

Op dinsdag al stonden er vijftig noodplaatsen klaar waar diezelfde nacht negentien mensen in familieverband gebruik van zouden maken. Tot er tijdens de laatste vergadering een bericht van het kabinet binnenkwam dat de plannen op pauze gezet moesten worden. Volgens staatssecretaris Nicole de Moor was er geen akkoord en werden de noodplaatsen dan ook niet gebruikt. “Er waren plaatsen in het opvangnetwerk”, zegt De Moor. “Absolute noodscenario’s over gezinnen met kinderen vermijden wij door opvang voor te behouden voor die doelgroep op dit moment.” Daarmee doelt ze op de nieuwe maatregel die maakt dat alleenstaande mannen die asiel aangevraagd hebben tijdelijk niet meer opgevangen worden, om zo plaats te houden voor gezinnen met kinderen.

Maar het is net die maatregel die een brug te ver was voor Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Woensdagochtend besloot de organisatie zich terug te trekken als potentiële noodopvangpartner van de overheid. “Wij waren bereid om families van de straat te halen, maar De Moor wilde de afspraken plots wijzigen”, zegt Thomas Willekens. “Wij gaan geen noodopvang organiseren voor gezinnen als alleenstaande mannen op straat moeten slapen. Dat is ook geen oplossing. Je sluit een hele groep uit, maar je kan er hooguit vijftien plaatsen per dag mee winnen. Terwijl er zich gisteren alleen al 79 mensen in familieverband hebben aangemeld. Dit voelt aan als een politiek spel.”

“Geen duurzame oplossing”

Dat het om een puur politiek spel gaat, vermoedt ook asieladvocate Marie Doutrepont. “Het lijkt nu alsof de staatssecretaris de beslissing nam ten voordele van gezinnen met kinderen, maar het was niet meer dan een politieke keuze”, zegt ze. “Ze laat liever mensen op straat slapen dan ze op te vangen in hotels.” De negentien mensen voor wie plaats voorzien was, werden voor een nacht ondergebracht in opvanghuis Ariane. “Maar Fedasil liet al weten dat dat geen duurzame oplossing is”, aldus Willekens. Hij is ervan overtuigd dat de noodopvang ademruimte had kunnen creëren voor Fedasil. “Maar het is duidelijk dat men een bepaalde groep mensen op de vlucht niet wenst te helpen zelfs wanneer er concrete oplossingen worden aangereikt vanuit onze kant.”

Bij het kabinet benadrukken ze dat de staatssecretaris absoluut geen kinderen op straat wil, maar dat het ook niet eenvoudig is om plaatsen te creëren binnen het bestaande netwerk .“Eenmaal men in de opvang zit, gaat men daar niet snel weer uit”, klinkt het. De laatste keer dat er zo weinig plaats was binnen het opvangnetwerk en dat er naar hotels werd gekeken, was in oktober 2022. Ook toen dreigden families op straat te belanden en ook toen was het Vluchtelingenwerk Vlaanderen die in de bres sprong en mensen onderbracht in hotels. De rekening werd toen achteraf terugbetaald door Fedasil.