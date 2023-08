Giftige rook bij uitslaande brand in meubelmakerij in Eeklo: omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden

Eeklo

In Eeklo is woensdagavond een hevige brand uitgebroken in een meubelmakerij. De politie raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand brak rond 19.30 uur uit in een meubelmakerij in de Slachthuisstraat, in een industriepark in Eeklo. Zwarte rookpluimen zijn tot ver in de omtrek te zien. De brandweerpost Eeklo wordt bijgestaan door diverse korpsen uit de omgeving. Over de oorzaak van de brand tast men voorlopig nog in het duister.

De politie van de zone Meetjesland Centrum (Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins) meldt dat de omgeving van de brand afgesloten is voor alle verkeer. “Er is niemand aanwezig in het gebouw”, klinkt het bij de politie. “We raden de omwonenden aan om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen”. Een Be-alert bericht meldt inmiddels dat de vrijgekomen rook giftig zou zijn.

“De bluswerken zijn aan de gang en zullen zeker nog enkele uren duren”, zegt Emmelien Martens, communicatieverantwoordelijke van de politiezone Meetjesland Centrum. “De woning voor de loods waar de brand woedt is preventief ontruimd, maar ook daar vielen geen slachtoffers.”