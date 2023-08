Een nieuwe pijnlijke stilte: Republikeinse senator Mitch McConnell (81) ‘bevriest’ weer tijdens gesprek met journalisten

De Amerikaanse Republikeinse senator Mitch McConnell (81) is tijdens een persconferentie in de staat Kentucky opnieuw stilgevallen tijdens een gesprek met journalisten. In juli geleden overkwam de 81-jarige McConnell nog hetzelfde.

“Zult u zich kandidaat stellen voor een herverkiezing?” vroeg een journalist aan Mitch McConnell tijdens de persconferentie. In plaats van te antwoorden liet de Republikeinse leider, die in 1984 voor het eerst verkozen raakte, een stilte vallen van wel dertig seconden. Een assistente kwam tussen en herhaalde de vraag nog eens, maar dat bracht geen soelaas. “Sorry, we gaan een minuutje nodig hebben”, zegt ze daarna. Een twintigtal seconden later zegt McConnell “oké”, waarna de assistente vraagt of iemand nog vragen heeft.

Toen McConnell weer bij de les leek, reageerde hij kort op een andere vraag over de procureur-generaal van Kentucky, Daniel Cameron, een Republikein. Zijn assistent moest de vraag wel weer herhalen. Tot slot kreeg McConnell nog een vraag over zijn partijgenoot Donald Trump, en ook die vraag moest herhaald worden. McConnell antwoordde wel dat hij niet zou ingaan op de presidentscampagne waarna hij vertrok.

Op 26 juli viel McConnell ook al eens secondelang stil tijdens een persconferentie. Hij verliet de zaal toen en keerde twaalf minuten later terug om de pers opnieuw toe te spreken. “Ik ben in orde”, zei hij, waarna hij alsnog vragen beantwoordde.

McConnell was eerder dit jaar al buiten strijd, nadat hij tijdens een diner in Washington was gestruikeld en in een ziekenhuis werd opgenomen voor de behandeling van een hersenschudding. Hij liep ook een ribfractuur op en werd later naar een revalidatiecentrum gebracht. Sinds april is hij terug in de Senaat.

De gezondheidstoestand van McConnell veroorzaakt discussie in de Verenigde Staten. Heel wat Amerikaanse politici zijn op hoge leeftijd. Gemiddeld zijn Senatoren 64 jaar oud. In november bleek uit een bevraging van Reuters en Ipsos dat 61 procent van de Amerikanen bezorgd zijn over de leeftijd van de Amerikaans parlementsleden.