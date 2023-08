Vlak voor hij Oekraïne binnenviel, liet Poetin zijn superjacht nog naar Rusland brengen

Een vijftal weken voor de inval in Oekraïne gaf de Russische president Vladimir Poetin de opdracht om zijn luxejacht Graceful van Hamburg naar Kaliningrad over te brengen. Vermoedelijk wilde Poetin zo vermijden dat hij het jacht zou verliezen wegens westerse sancties. Dat schrijft de Britse krant The Guardian op basis van een rapport van onderzoeksjournalist Maria Pevchikh.

Graceful, een van de meest luxueuze jachten ter wereld, lag begin vorig jaar voor herstellingswerken voor anker in Duitsland. De firma Blohm+Voss, verantwoordelijk voor het onderhoud en interieur van de boot, ontving op 19 januari het bericht dat “de eigenaar wil dat Graceful op 1 februari naar de Russische Federatie wordt gebracht”.

Op foto’s is te zien dat het indrukwekkende vaartuig op 7 februari werd overgebracht naar de Russische exclave Kaliningrad. Amper vijftien dagen later gaf Poetin zijn leger het bevel om Oekraïne binnen te vallen.

Zwembad van 15 meter lang

Het megajacht rolde in 2014 van de band bij de Russische bootbouwer Sevmash. Het is 82 meter lang, heeft een gewicht van bijna 2.800 ton en kan tot 18 knopen varen. De bouwkosten worden ­geschat op 87 miljoen euro. Er kunnen twaalf gasten en veertien bemannings­leden meevaren. Volgens de website Superyachtfan heeft het vaartuig binnenin een zwembad van 15 meter lang en kan het zwembad overkapt worden om te dienen als dansvloer.

Graceful is voor Poetin een ­geliefd decor wanneer hij graag ­geziene gasten ontvangt. Zo mocht de Finse president Sauli Niinistö in de zomer van 2018 een eindje meevaren op de Zwarte Zee toen ze ­samen enkele diplomatieke aangelegenheden moesten regelen.

In mei 2022 nam Italië een ander superjacht van Poetin in beslag. De Scheherazade, een vaartuig van 140 meter lang dat ruim 650 miljoen euro waard zou zijn, lag op dat moment voor anker in Marina di Carrara in Toscane.