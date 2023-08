Plots wordt het transferrecord van Club Brugge verpulverd door… RWDM: dit zijn de duurste aankopen ooit in België

Uit het niets telt RWDM liefst 30 miljoen euro neer voor Ernest Nuamah, een 19-jarige Ghanees, die meteen verhuurd wordt aan zusterclub Olympique Lyon. Zo verpulvert de Brusselse club het inkomende transferrecord in België. Het vorige was van Club Brugge, dat in de zomer van 2022 zo’n zestien miljoen euro betaalde voor Roman Yaremchuk.