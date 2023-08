Trump lijkt niet alleen financieel te profiteren van mugshot

De eerste peilingen sinds de vrijgave van zijn mugshot bevestigen dat de foto de campagne van Donald Trump een fikse duw in de rug geeft. De voormalige Amerikaanse president breidde zijn voorsprong uit op zijn uitdagers voor de Republikeinse nominatie. Het argument van diens belangrijkste uitdager Ron DeSantis dat hij ‘meer verkiesbaar’ is dan Trump, lijkt twijfelaars niet te overtuigen.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten moest een voormalige president aantreden voor een mugshot. Dat is een gevolg van zijn inverdenkingstelling in de zuidelijke staat Georgia. Bij zijn vorige drie strafklachten kon de 77-jarige Trump de dans ontspringen. In Atlanta, waar hij wordt vervolgd voor een poging om de uitslag van de presidentsverkiezingen te manipuleren, moest de miljardair wél opdraven voor de foto.

(Lees verder onder de foto)

Mugshot van Donald Trump — © via REUTERS

Zelf noemt Trump het poseren voor de foto “een verschrikkelijke ervaring”. Maar de foto lijkt hem allerminst te deren. Volgens een peiling aangevraagd door zijn campagneteam haalt hij 58 procent. Daarmee vergroot hij zijn al ruime voorsprong op DeSantis die op 13 procent staat met 3 procentpunt. Geen enkele andere kandidaat haalt meer dan 10 procent. Een andere peiling door Morning Consult bevestigt de uitslag. Daarin staat Trump op 59 procent en Desantis op 14 procent. Morning Consult stelt dat zelfs als alle andere kandidaten zich terugtrekken voor een verenigde oppositie, dat Trump nog de race wint met 62 procent tegen 23 procent.

Opmerkelijk: sinds de publicatie van de mugshot daalde het aandeel kiezers dat gelooft dat Trump schuldig is aan de beschuldigingen met 11 procent. Het aantal dat gelooft dat hij wordt aangeklacht als onderdeel van een politieke heksenjacht blijft hangen op 74 procent. Over minder dan een halfjaar beginnen de Republikeinse voorverkiezingen.

