Kletsnatte eerste schooldag voor de boeg, maar dan volgt een nazomers weekend

Maar eerst nog even enkele natte dagen doorkomen. Vannacht koelt het af naar zo’n 11 graden en donderdag wordt het wisselvallig, bij 20 graden. Ook op 1 september ziet het er niet zo goed uit. “Volgens de huidige weerkaarten gaan we de eerste schooldag in de regen starten”, zegt weerman David Dehenauw. “Na een natte ochtend is er ook nadien nog kans op plaatselijke buien, met temperaturen tot 21 of 22 graden Celsius.”

Het weekend wordt aangenaam warm, met temperaturen tot 24 graden en zonnige perioden. “Mogelijk starten we zaterdag met wat ochtendgrijs of mist, en ook zondag is dat plaatselijk mogelijk, maar in de loop van de dag wordt het beter”, weet Dehenauw.

“Ook maandag en dinsdag verwachten we zo’n 24 graden. Er is volgende week ook een onweersbui mogelijk, dat valt nog af te wachten, maar het ziet er globaal genomen niet slecht uit voor de eerste week van september”, besluit de weerman.