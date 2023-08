Rose Adewusi (17) bekroont debuut in Super League met eerste competitiegoal in zege van Zulte Waregem op KV Mechelen: “Mooier kan eigenlijk niet”

Naast de nieuwkomers beschikt Essevee met het doorschuiven van de talentvolle Rose Adewusi over een bijkomend wapen in de spits. “Ik had niet verwacht om in de basisploeg te staan, er kwam dus wel de nodige stress bij kijken”, zegt de Lokerse. “De eerste helft was voor mij eerlijk gezegd heel lastig. Ik kwam weinig aan de bal en had het in de duels moeilijk tegen de Mechelse verdedigsters. Na rust liep het beter en kreeg ik meer en meer vertrouwen. Ik reageerde alert op een terugspeelbal en kon zo de bevrijdende 0-3 scoren. In mijn debuutmatch in de Super League ook meteen mijn eerste goal voor de A-ploeg scoren, mooier kan het eigenlijk niet. Zeker omdat we met de ploeg de altijd lastige verplaatsing op KV Mechelen met succes hebben afgerond.”

“Wie weet zit er na onze goede start wel een stuntje in thuis tegen OH Leuven” Rose Adewusi

Zaterdag krijgt Essevee het bezoek van titelpretendent OH Leuven. Ook voor Rose Adewusi een ferme uitdaging. “Ik hoop weer in de basis te staan en me te kunnen meten met de beste verdedigsters in België. Tegelijk besef ik goed genoeg dat ik nog stappen moet zetten. In de duels moet ik nog steviger worden en ook in het samenspel moet ik me nog veel meer kunnen betrekken. Met de ploeg leven we alvast met vertrouwen toe naar de match tegen OHL. De manier waarop we zaterdag wonnen van Mechelen, geeft ons het geloof dat we ook tegen de toppers iets kunnen rapen. En wie weet zit er zelfs een stuntje in.”