Razende drukte bij hulplijn tegen kindermisbruik na zaak Sven Pichal, maar dat legt meteen pijnpunt bloot

De zaak Sven Pichal leidt tot een overrompeling van Stop it now!, de hulplijn ter preventie van seksueel kindermisbruik. Op twee dagen tijd waren er meer oproepen dan doorgaans op een maand.

De telefoon en de chatlijn staan niet stil sinds het losbarsten van de zaak Pichal. “Sinds zondagavond hadden we twee openingsmomenten, en daarin behandelden we al meer oproepen dan normaal gemiddeld op een maand”, zegt criminologe Minne De Boeck. Ze is projectverantwoordelijke van Stop it now!. Ze zijn het wel gewend dat er een piek is wanneer kindermisbruik in het nieuws komt. Maar deze keer is het aantal oproepen ongezien.

De bellers zijn mensen die zich zorgen maken over hun eigen gedrag en op zoek zijn naar hulp, maar evengoed mensen die bezorgd zijn over het gedrag van iemand uit hun omgeving. “Het zijn zware casussen die we binnenkrijgen”, zegt De Boeck. “Het brengt toch wel wat teweeg.”

Niet ver-van-ons-bed

Vooral de boodschap dat er niet één stereotiep soort mens is die kijkt naar beelden van kindermisbruik is bij veel mensen binnengekomen. “Ze zien nu dat het minder een ver-van-ons-bedshow is dan we soms willen denken. Dat doet nadenken en maakt dat sommige mensen risicosignalen herkennen of bezorgdheden willen bevragen. Als er iets positiefs voortkomt uit deze zaak, dan misschien wel dat: dat mensen hulp gaan zoeken. In het beste geval vooraleer er grenzen worden overgegaan. We weten dat er mensen zijn die er langzaam in verglijden en uit nieuwsgierigheid steeds verder gaan. Het is die groep die we moeten proberen te bereiken.”

Bellers krijgen bij Stop it now! een professional aan de lijn, die hen kan doorverwijzen naar verdere hulpverlening of op concrete vragen een antwoord kan bieden. Dat gebeurt vertrouwelijk en anoniem, al is er een noodprocedure als er een reëel ernstig risico is voor een slachtoffer.

Te beperkt open

Alleen legt de drukte ook meteen het pijnpunt van de hulplijn bloot: ze is elke week maar tien uur bereikbaar, en alleen op dinsdag, woensdag en vrijdag. “Terwijl elke dag een mogelijk contactmoment geen overbodige luxe zou zijn”, zegt De Boeck.

criminologe Minne De Boeck — © carlo coppejans

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) kondigde gisteren aan dat ze het budget van de hulplijnen die werken rond misbruik zal versterken met 1,2 miljoen euro. Het gaat dan over de lijnen Nupraatikerover.be, 1712, Stop it now! en Autisme Chat, en online hulpverlening rond geestelijke gezondheid. “We weten nog niet wat dat heel concreet zal betekenen”, zegt Minne De Boeck. “Maar we signaleren al veel langer dat de hulplijn te beperkt open is.”

