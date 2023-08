Jambon en Di Rupo slaan handen in elkaar: elk jaar moeten er minstens 2.000 Walen extra aan de slag in Vlaanderen

Elk jaar moeten er minstens 2.000 Walen extra aan de slag in Vlaanderen. De Vlaamse en Waalse regeringsleiders Jan Jambon (N-VA) en Elio Di Rupo (PS) maakten daarover woensdag in Namen afspraken.

Het was al van oktober 2019 geleden dat de twee elkaar formeel ontmoetten. Toen gebeurde dat met veel égards in het Errerahuis, de ambtswoning van de Vlaamse minister-president. Woensdag stond een tegenbezoek gepland in Namen gepland.

Ook in 2019 maakten de twee minister-presidenten al afspraken over Walen en Vlamingen die over de taalgrens kunnen gaan werken. Maar veel kwam daarvan niet in huis. Hoewel er in Wallonië 220.000 werklozen zijn en Vlaanderen duizenden vacatures maar niet ingevuld krijgt, blijft de arbeidsmobiliteit tussen de twee gewesten vrij beperkt. Momenteel hebben zo’n 45.000 werknemers uit Wallonië een job in Vlaanderen. Dat zijn er 11.000 minder dan in 2019. Bovendien zitten ook Vlamingen die net over de taalgrens wonen in die cijfers.

Dat de Vlaamse werkgevers arbeidskrachten gaan zoeken in Mexico en India terwijl er in eigen land een heel reservoir aan werkvolk voorhanden is, zit alvast Jan Jambon niet lekker. Hij wil dat Vlaanderen en Wallonië samen harder aan de kar trekken om Waalse werknemers over de drempel te helpen.

Knelpuntberoepen

De twee kijken alvast naar de samenwerking die al bestaat tussen Vlaanderen en Brussel, tussen de VDAB en de Brusselse tegenhanger Actiris. Zij hebben een samenwerkingsakkoord met de concrete doelstelling om per jaar 2.000 Franstalige Brusselaars naar Vlaanderen te krijgen. Een target die ook wordt gehaald, al is het wel makkelijker om een Brusselaar in de Vlaamse rand aan de slag te krijgen dan een carolo te overtuigen om in West-Vlaanderen een job aan te nemen.

Bedoeling is alvast om de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding deze keer veel actiever te laten samenwerking met de Waalse tegenhanger, Forem. Het gaat dan om het automatisch uitwisselen van vacatures, inzetten op het aanleren van het Nederlands en het voorzien van beroepsopleidingen. Dat moet vooral kandidaten voor knelpuntberoepen opleveren. Oost- en West-Vlaanderen gaan vooral samenwerken met Henegouwen, Vlaams-Brabant met Waals-Brabant, en Limburg en Antwerpen met de provincie Luik. Ook dat plan moet voor 2.000 extra Waalse werknemers in Vlaanderen zorgen.

Taalbarrière

Jambon en Di Rupo drukten woensdag het politieke engagement uit om hier werk van te maken, maar het zijn de Vlaamse en Waalse ministers van Werk - Jo Brouns (CD&V) en Christie Morreale (PS) - die het samenwerkingsakkoord de komende maand concreet gaan uitwerken. De Vlaamse regering zou volgende maand al het licht op groen moeten zetten voor de tekst.

Volgens Joke Van Bommel van de VDAB vormt de taalbarrière voor Franstaligen de grootste drempel om in Vlaanderen te komen werken. “Terwijl zowel Vlaamse werkgevers als Waalse werkzoekenden daar vaak een fout beeld over hebben. Werkgevers denken dat het niet gaat lukken als de werknemer de taal niet kent, terwijl werkzoekenden denken dat ze perfect het Nederlands moeten beheersen. Alles hangt af van de job. Wij zetten daarom hard in op sensibilisering daarrond en zetten in op stages op de werkvloer, zodat mensen daar al Nederlands kunnen leren”.