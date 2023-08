93-jarige ex-kardinaal in VS toch niet vervolgd voor misbruik 16-jarige: “Ongeschikt om op zijn proces te verschijnen”

McCarrick in 2001 met paus Johannes Paulus II. — © Associated Press

Een rechter in de Amerikaanse staat Massachusetts oordeelde dat McCarrick “ongeschikt was om op zijn proces te verschijnen”. Eerder had het Amerikaanse openbare ministerie ook al laten weten de vervolging tegen de voormalige kardinaal te zullen laten vallen. Tijdens de zitting was een zichtbaar vermagerde McCarrick te zien. In april had een psychiater reeds geoordeeld dat de ex-kardinaal leed aan een vorm van dementie.

De ex-kardinaal zou de jongen misbruikt hebben op een huwelijksreceptie in de jaren 70. McCarrick zou een familievriend geweest zijn en zou aanwezig geweest zijn op de huwelijksreceptie van de broer van het vermoedelijke slachtoffer. Daar zou de ex-kardinaal tegen hem gezegd hebben dat ze ‘eens moesten praten’ omdat de jongen niet naar de kerk kwam.

In juli 2021 werd McCarrick in staat van beschuldiging gesteld voor seksueel misbruik. De ex-kardinaal pleitte onschuldig. McCarrick werd in 2019 uit zijn ambt gezet, nadat het Vaticaan hem schuldig had bevonden aan seksueel misbruik. De man in kwestie zei toen zich niks te herinneren van het misbruik.