Drukke dag voor Romelu Lukaku: eerste training, fotoshoot in Colosseum, advies van Radja Nainggolan en vrijdag al op de bank?

Het was een drukke woensdag voor Romelu Lukaku (30). De nieuwbakken AS Roma-spits was al van ’s morgens vroeg in de weer. Normaal gezien wordt de Rode Duivel donderdag officieel voorgesteld en een dag later zou hij al op de bank kunnen zitten in een uitverkocht Stadio Olimpico.

Big Rom landde dinsdagavond met de privéjet van clubeigenaar Dan Friedkin – die nota bene het toestel bestuurde – in Rome en werd er door duizenden knotsgekke supporters onthaald als een held. De medische tests volgden meteen daarna en die bleken succesvol. Om 7.15 uur de dag nadien stond Lukaku alweer paraat. In het hoofdkwartier van de Giallorossi ontmoette hij trainer José Mourinho en verschillende nieuwe ploegmakkers, aldus La Gazzetta dello Sport.

Na de verplichte foto’s met de fans bezocht Lukaku het trainingscentrum van de Romeinen, waarna hij zijn handtekeningen zette onder een huurcontract van één jaar. Kostprijs voor Roma: 7 miljoen euro. Hetzelfde bedrag dat de Rode Duivel netto zal verdienen in Italië. Een aankoopoptie werd niet opgenomen in de overeenkomst met Chelsea.

Er werd uiteraard ook getraind. Niet met de groep, wel individueel. Doel is om Lukaku in de selectie te hebben voor de topper tegen Milan van nu vrijdag, “zodat hij de sfeer van een uitverkocht Stadio Olimpico al eens kan opsnuiven”. Volgens La Gazzetta toonden de medische tests aan dat zijn lijf nog steeds imposant is, maar dat er een paar kilo’s te veel zijn om van een ideaal gewicht te spreken. Ze willen in Rome zeker een blessure zoals vorig seizoen bij Inter vermijden. “Een selectie voor de match tegen Milan zou dan ook van symbolische waarde zijn. Eentje die belangrijk is om Lukaku zich welkom te laten voelen bij zijn nieuwe club.”

Later op de avond trok Lukaku richting het Colosseum voor een fotoshoot in zijn nieuwe clubkleuren. Er doken ook snel foto’s op van Lukaku in Roma-tenue.

Advies van… Radja

Een zicht dat Radja Nainggolan niet gedacht had ooit te zien. “Nee, maar er is veel over Romelu gezegd, terwijl we de waarheid niet kennen”, aldus de ex-speler van AS Roma bij Retesport. “Het probleem in Italië is dat er veel wordt gepraat, zonder enige basis. Als Lukaku zich geliefd voelt, is hij iemand die veel kan betekenen. Ik ken Romelu al sinds hij klein was. Hij heeft veel getraind om zijn schot te verbeteren. Sterker nog, hij hoeft alleen maar zijn positie op het veld te kennen om te weten waar hij moet trappen.”

“Dat er gezegd wordt dat hij te zwaar staat? Hij heeft ook op vakantie getraind. Een voetballer die weet dat hij naar Rome zal gaan, weet ook hoe hij daar moet aankomen. Het is niet meer dan normaal dat hij nog niet honderd procent is, maar hij is een speler die goed voor zijn lichaam zorgt. Ik verwacht dat hij na twee-drie wedstrijden in topvorm zal zijn. We hebben overigens nog contact gehad. Ik heb hem verteld dat ik er ben als hij iets nodig heeft, omdat ik de omgeving ken. Ik kom sowieso een keer naar hem kijken in Rome.”