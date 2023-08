Nico Van Nerom en Diegem botsen op te sterk Jong KV Mechelen: “KV was gewoon beter dan wij”

Diegem Sport is er niet in geslaagd om punten mee huiswaarts te nemen bij Jong KV Mechelen. De mannen van coach Nico Van Nerom moesten het onderspit delven met 3-0 nul op het scorebord. “De thuisploeg was gewoon beter dan mijn team vandaag”, gaf de coach ruiterlijk toe na de wedstrijd.

Het jeugdige KV Mechelen van kersvers coach Pieter-Jan Monteyne was zeker in de eerste helft veel beter dan Diegem, dat trachtte via een stevige organisatie de schade te beperken. Dat lukte ook in de eerste helft, want de thuisploeg scoorde slechts één keer, ondanks ruim overwicht. Het was de jonge Xander Van Der Velde die de score opende in de elfde minuut. In de tweede helft bood Diegem meer weerwerk en kwam het er af en toe voetballend ook goed uit, maar verder dan enkele kleine kansjes kwamen de groen-witten niet. Het was daarentegen KV Mechelen dat via Stanic en de pijlsnelle Antonio de score verder uitbreidde en zo ook de verdiende zege op zijn naam schreef.

“De strijd was ongelijk. Jong KV Mechelen is zeker nog sterker dan vorig seizoen” Nico Van Nerom, coach Diegem Sport

“Het verschil in kwaliteit was zeker gedurende de eerste helft te merken”, gaf coach Van Nerom nog mee na een wedstrijd zonder al te veel uitgespeelde kansen langs beide zijden. “Zij spelen met eigen jeugd en wij bekampten ze met eigen jeugd. Alleen is er uiteraard een levensgroot verschil tussen eerste klasse en de tweede amateurafdeling. Op de Mechelse zege van vandaag valt dan ook niets af te dingen. In de tweede helft hebben we – zeker tot aan het tweede doelpunt – onze voet proberen te zetten naast al die jonge talenten, maar de strijd was ongelijk. Jong KV Mechelen is zeker nog sterker dan vorig seizoen”, vertelde Van Nerom.

Schandalige omstandigheden

Zowel Van Nerom als enkele leden van het Diegemse bestuur waren na afloop zeker niet te spreken over de organisatie van deze wedstrijd. “Laat me duidelijk zijn dat ik dit niet inroep als verzachtende omstandigheden – ik heb al gezegd dat de zege verdiend was –, maar 25 minuten voor affluiten had de scheidsrechter omwille van het duister de match moeten stopzetten. Je moet ook weten dat meer dan de helft van mijn team vandaag een halve dag verlof heeft moeten nemen op het werk om erbij te kunnen zijn. En dan moet je de match in het donker beëindigen. Dit is een schande vanwege Voetbal Vlaanderen, dat deze match op dit uur organiseert”, fulmineerde Van Nerom nog achteraf.

Doelpunten: 11’ Van Der Velde 1-0, 73’ Stanic 2-0, 82’ Antonio 3-0