Bewezen met Belgische cijfers: hoe zwaarder de auto, hoe dodelijker het ongeval

Wanneer een fietser of lichte stadswagen in botsing komt met een grote, zware auto met krachtige motor, zijn de gevolgen veel ernstiger dan wanneer die auto kleiner was geweest. De bestuurders van die zware wagens komen er zelf dan weer beter van af.

In de Verenigde Staten – waar meer zware pick-ups rondrijden – is dat al eerder onderzocht. Voor het eerst bestaan er ook cijfers specifiek voor de Belgische wegen. Verkeersveiligheidsinstituut Vias bestudeerde alle verkeersongevallen in ons land tussen 2017 en 2021, waarbij in totaal 300.000 mensen betrokken waren. Uit de conclusies is duidelijk op te maken dat de tendens naar steeds hogere, zwaardere en krachtigere wagens risico’s met zich meebrengt.

Ongevallen worden wel vaker dan vroeger voorkomen dankzij rijhulpsystemen zoals voetgangersdetectie, automatisch remmen, rijstrookcontrole en allerhande waarschuwingssignalen. Maar als het dan toch tot een ongeval komt, zijn de gevolgen ernstiger dan met oudere auto’s. Voor een doorsnee SUV van het formaat Dacia Duster of Citroën Aircross is dat minder uitgesproken. Maar SUV’s van het genre Audi Q8 e-tron (2,5 ton en 300 kW vermogen) zijn bij een ongeval een pak gevaarlijker voor hun omgeving. “Het is nodig om de tendens naar zwaardere voertuigen te doorbreken”, klinkt het bij Vias. “Hoe homogener het voertuigenpark is op het vlak van gewicht, hoe beter voor de bescherming van zowel fietsers en voetgangers als voor inzittenden van de andere wagen die aangereden wordt.”