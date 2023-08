In volle heisa rond ‘kusgate’: plots gaat video viraal van beruchte Spaanse bondsvoorzitter en… Lionel Messi

Luis Rubiales bevindt zich momenteel in het oog van de storm nadat hij voetbalster Jenni Hermoso op de mond kuste na de gewonnen WK-finale. De Spaanse bondsvoorzitter zit momenteel een schorsing in afwachting van een lopend onderzoek. Tussen alle heisa door ging er deze week een video viraal van Rubiales als voetballer. In dienst van Levante werd hij dol gedribbeld door niemand minder dan Lionel Messi, toen amper 18 jaar oud en speler van FC Barcelona. De beelden zorgden voor heel wat hilariteit vanwege de onmacht van de Spaanse linksback.

Moeder opgenomen in ziekenhuis na hongerstaking

De moeder van Rubiales is woensdag opgenomen in een ziekenhuis. De vrouw was aan haar derde dag hongerstaking bezig uit protest tegen de behandeling van haar zoon. Die werd zaterdag door Wereldvoetbalbond FIFA geschorst na het op de mond kussen van de Spaanse speelster Jenni Hermoso na de gewonnen WK-finale. De Spaanse bond, die hem eerst steunde, verzocht hem intussen ook om af te treden.

Angeles Bejar, de moeder van Rubiales, had zich sinds maandag teruggetrokken in de Divina Pastora-kerk van Motril, in het zuiden van Spanje. Ze wilde met haar hongerstaking protesteren tegen de behandeling die haar zoon kreeg. Woensdagmiddag werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. Dat maakten de lokale kerkdiensten bekend. Bejar was erg vermoeid en kampte met gezondheidsproblemen. De moeder van Rubiales gaf de voorbije dagen aan in de kerk te willen blijven tot Jenni Hermoso “de waarheid” zou vertellen.

Rubiales mag door de voorlopige schorsing tot nader order geen voetbalgerelateerde activiteiten meer uitoefenen op nationaal en internationaal niveau.

© AP