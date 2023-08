Heist pakt puntje mee uit Tienen: “We hadden kunnen winnen maar...”

In Tienen bleef Heist steken op een billijke 1-1, al verdienden de troepen van Seppe De Roover op basis van hun degelijke tweede helft misschien iets meer. Maar een strafschop door betwistbaar handspel besliste daar uiteindelijk anders over. “We hadden kunnen winnen, maar een gelijkspel is misschien de logische uitslag”, aldus Kobe Vande Cauter, goed voor de eerste gele kaart van Heist.

Al was de eerste helft niet veel soeps in het Julien Bergéstadion: het was met een vergrootglas zoeken naar écht uitgespeelde kansen, die er niet écht kwamen: nieuwkomer Jasper Goossens (Beerschot U23) gaf voor op Kobe Vande Cauter die de bal over doel wipte en een alerte Tiense goalie hield Jef Colman van een openingstreffer. “We hadden het moeilijk in het begin”, analyseert Vande Cauter. “Tienen begon duidelijk beter en we stonden niet goed. Maar langs de andere kant: we zorgden er wel voor dat ze niet veel uitgespeelde kansen kregen.”

Beauty van Carrasco

Gelukkig kregen we een fris en frivoler Heist te zien in de tweede helft. Het schot van aanvoerder Mike Smet ging dan wel over, de kopbal van Vande Cauter ging maar nipt naast. En dan was het uiteindelijk toch raak. Een ijverige Mylan Carrasco trapte de bal van aan de zijlijn enig mooi in de verste hoek: 0-1. “Op dat moment was dat ook terecht”, aldus Vande Cauter. “Toen Augustynen en Benhamou invielen, kregen we eindelijk meer grip op het middenveld.”

Pinanti is pinanti?

Heist leek af te stevenen op een prima begin van het seizoen, maar een corner in de slotfase besliste daar anders over. In het gefrommel zag de arbitrage hands en de bal ging op de stip. Yvan Yagan hing de bordjes gelijk. “Maxim Nys kreeg de bal inderdaad tegen de hand, maar er was wel wat geduw en zo viel hij uit evenwicht. Ach, al bij al is dit een terecht gelijkspel”, besluit Vande Cauter.

Opvallend: David Wijns zat niet in de kern. Volgens de geruchtenmolen zou er interesse zijn van andere clubs.

DOELPUNTEN: 69’ Carrasco 0-1, 83’ Yagan (str.) 1-1.