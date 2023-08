Lydia Peeters haalt eigen doelstelling leerlingenvervoer niet

“Voor 95 procent van de 44.950 leerlingen in het buitengewoon onderwijs hebben we een rit van maximaal 90 minuten kunnen regelen”, zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Maar dat wil zeggen dat 2.496 leerlingen vanaf vrijdag nog steeds een busrit van meer dan anderhalf uur naar school te wachten staat. Nochtans beloofde de minister dat er dit schooljaar geen enkele leerling langer dan 90 minuten op de bus zou moeten zitten.

LEES OOK. Kinderen in het buitengewoon onderwijs dreigen dit schooljaar weer uren op de bus te zitten

“We werken met man en macht verder om ieder kind een oplossing op maat te bieden”, verzekert de minister. “Maar de puzzel is buitengewoon complex.” Volgens Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn, is de krapte op de arbeidsmarkt een van de grootste uitdagingen. “Het is niet evident om chauffeurs te vinden”, zegt ze. Dat beaamt Hanne Deschacht van Keolis Vlaanderen, een vervoersmaatschappij die leerlingenritten uitvoert voor De Lijn. “Tijdens de coronacrisis zijn veel chauffeurs naar andere sectoren overgestapt. Daarbovenop kampen we met een vergrijzing- en pensioneringsgolf en de instroom is zeer laag.”

Op dit moment heeft De Lijn voor 4 van de 2111 ritten nog geen uitvoerder gevonden. Het gaat om 99 leerlingen die nog geen vervoer hebben. Een van de scholen die hierdoor in de probleem komt is Zonnebos in Schilde. “Wij komen nog twee bussen tekort voor zo’n 40 leerlingen”, zegt directeur Machteld Aerts. “Het leerlingenvervoer is al jaren een heikel punt, maar dat we zo laat nog van niks weten, is zeer vervelend.”

Katholiek Onderwijs Vlaanderen betreurt de stand van zaken aan de vooravond van de eerste schooldag. “We verwachten dat de regering de resterende hiaten opvult, zodat niet 95 procent maar 100 procent van de leerlingen kan rekenen op menswaardig leerlingenvervoer”, zegt Pieter-Jan Crombez.