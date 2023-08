Kwartier uitstel vragen bij alcoholcontrole mag binnenkort niet meer: “Zo kunnen we meer controles doen”

Als je achter het stuur zit en toch alcohol hebt gedronken, mag je bij een politiecontrole op dit moment nog vijftien minuten wachten voor je echt moet blazen. Dat recht is in het leven geroepen om vals positieve testen te voorkomen: de alcohol die achterbleef in je mond, kon een vertekend beeld geven als die laatste slok nog niet lang genoeg geleden was.

Een nieuwe controleprocedure maakt komaf met die regel. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) schrapt ze om de controles te vereenvoudigen, en de politie zo de kans te geven om meer controles uit te voeren in minder tijd. De maatregel past in het Federale Verkeersveiligheidsplan.

Geen vertekend beeld

De overheid en de fabrikanten maken zich sterk dat die wachttijd kan sneuvelen zonder vertekende resultaten. De blaastoestellen die de politie tegenwoordig gebruikt, kunnen dat beetje ‘mondalcohol’ detecteren en filteren uit het alcoholgehalte in de adem zelf. “De nieuwe software in de apparatuur is even betrouwbaar als de vorige, zonder dat het nodig is om vijftien minuten te wachten”, zegt Gilkinet. Bij de politie is te horen dat de meerderheid van de automobilisten die gedronken hebben, effectief vraagt om dat kwartier. Velen blazen dan alsnog positief, waardoor het puur verloren tijd is.

“Dit zal het werk van de politie gemakkelijker maken”, zegt Gilkinet. “We moeten de pakkans verhogen, want rijden onder invloed is één van de drie grote killers in het verkeer, naast overdreven snelheid en afleiding door smartphones. Onze doelstelling is om elk jaar een op de drie bestuurders te controleren.”

© BELGA

Minder grote longinhoud

Je zal bij een controle ook minder lang moeten blazen dan vroeger. De nieuwe toestellen hebben geen 1,9 liter uitgeademde lucht meer nodig. In het nieuwe koninklijk besluit staat dat de automobilist “maximaal” moet uitademen, met een minimum van 1,2 liter.

Wie de 1,9 liter niet haalt, moet momenteel nog een bloedstaal afstaan. Ook dat zal dus minder vaak nodig zijn, waardoor er meer controles kunnen plaatsvinden. “Voor de politiediensten op het terrein verandert er niets, behalve dat ze meer controles per uur kunnen uitvoeren”, klinkt het nog bij Gilkinet. “Dit betekent dus geen extra werkbelasting of investering.”

Waze te slim af

De aangepaste teksten zijn nu voorgelegd aan de gewesten. De federale overheid hoopt alles rond te krijgen tegen de wintercampagne van Bob, wanneer er traditioneel veel controles plaatsvinden.

Door efficiënter te kunnen werken, wordt het voor de politie ook makkelijker om de mobiele controles vaker van plaats te veranderen. Want via apps als Waze en Coyote verklappen weggebruikers vaak de locatie van een controle, waardoor beschonken bestuurders ze kunnen ontwijken.