Wouter Vrancken gelooft in Genkse plaatsing in Adana: “Heb het gevoel dat we klaar zijn”

Racing Genk-coach Wouter Vrancken stond woensdagavond de pers te woord in Turkije, een dag voor de terugwedstrijd van de play-offs van de Conference League bij Adana Demirspor. Een week na de 2-1 zege in Limburg had Vrancken vertrouwen in zijn groep. De omstandigheden zijn niet in het voordeel van Genk, met temperaturen tot 35 graden en een tot de nok gevuld thuisstadion.

“In Genk ging het goed, maar de omstandigheden zullen morgen anders zijn”, zei Vrancken voorzichtig. “Desondanks moeten we klaar zijn, en dat gevoel heb ik. We hebben een jonge en hongerige groep die zich wil tonen en keer op keer uitkijkt naar zulke Europese avonden.”

Na de uitschakelingen tegen Servette Genève (Champions League) en Olympiakos (Europa League) is de druk groot op de Genkse spelers. “Er is niet meer druk dan voorheen, het enige verschil is dat je al het harde werk van vorig seizoen kan verliezen”, reageerde Vrancken. “Tegen Servette en Olympiakos hadden we het wel in handen, maar maakten we het niet af. Morgen zullen we efficiënter moeten zijn en onze momenten moeten kiezen.”

© BELGA

De terugkeer van kapitein Bryan Heynen na een enkelblessure is een meevaller. “Zowel op als naast het veld speelt Bryan een belangrijke rol. Hij is fit dus kan spelen, al is het afwachten hoe hij reageert op de training vandaag”, eindigde Vrancken.