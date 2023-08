Ellen Nelissen: “Ik heb het geluk om hoger dan het zeeniveau te wonen. Downtown is er wel veel waterschade.” — © RR

Clearwater/Kortessem/Hasselt

Met windsnelheden van 200 kilometer per uur is orkaan Idalia woensdag in Florida aan land gegaan. De storm van categorie 3 (op een schaal van 5) zorgde voor veel stormvloedschade en zette meer dan 160.000 gezinnen zonder stroom, ook dat van de uitgeweken Kortessemse Ellen Nelissen.