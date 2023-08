De spanning in het slot van de wedstrijd was nauwelijks te houden. Na afloop liep de temperatuur in het sowieso al warme Athene alleen maar verder op om dan als een door nervositeit gevoede vulkaan tot uitbarsting te komen. Antwerp FC in de groepsfase van de Champions League. Het is gek. Zelfs een blessure van sterkhouder Alderweireld kon de landskampioen niet stoppen.