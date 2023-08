PSV na klinkende zege (en knullige owngoal) naar groepsfase Champions League: doen ze straks een bod op Zeno Debast?

PSV heeft woensdagavond in zijn terugwedstrijd van de vierde en laatste voorronde van de Champions League op klinkende wijze de klus voor eigen volk geklaard tegen Rangers. De Nederlandse vicekampioen trok met een ruime 5-1 overwinning aan het langste eind tegen de Schotse vicekampioen, nadat de heenmatch van vorige week in Glasgow op een 2-2 gelijkspel was geëindigd.

Ismael Saibari, een Antwerpse Marokkaan, ontpopte zich tot de Eindhovense held met twee cruciale doelpunten. De bezoekers gaven zich niet gewonnen en forceerden de aansluitingstreffer via kapitein James Tavernier. Luuk de Jong drukte de hoop op een remonte meteen de kop in en Joey Veerman en een knullige owngoal van Connor Goldson bepaalden de eindstand.

Johan Bakayoko ging in de 87e minuut naar de kant in het winnende kamp, terwijl Yorbe Vertessen op hetzelfde moment het speelveld betrad. Nicolas Raskin en Cyriel Dessers moesten aan de overzijde net voorbij het uur plaats ruimen. PSV heeft zo zijn revanche voor vorig jaar beet. Toen delfde het in dezelfde fase nog het onderspit tegen Rangers, waardoor het genoegen moest nemen met de groepsfase van de Europa League.

Verder plaatste ook FC Kopenhagen zich voor de groepsfase. De Denen speelden thuis tegen Rakow 1-1 gelijk nadat het de heenwedstrijd met 0-1 had gewonnen.

Straks bod op Debast?

De kwalificatie van PSV was een van de voorwaarden om net voor het verstrijken van de transferdeadline eventueel nog een nieuwe verdediger te halen. De Nederlandse club bekijkt in de twee volgende dagen of het nog een ultiem bod doet op Anderlecht-verdediger Zeno Debast (19). Die mag in principe niet weg bij paars-wit, maar wat als de lampenclub aanklopt met zo’n 15 miljoen euro?