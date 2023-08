Mark van Bommel dolblij met Champions League-kwalificatie van zijn team: “Ons middenveld is niet normaal”

“Waar we die kwalificatie hebben verdiend?”, herhaalde hij de vraag. “We zijn onverstoorbaar. Maakt niet uit waar, tegen wie en wanneer we spelen. We houden ons altijd aan het plan. We geven nooit op, altijd volle energie. We verdedigen heel goed en dat komt omdat we zo’n groep vormen. Dat is op defensief vlak. Aanvallend hebben we zoveel kwaliteit. Ons middenveld is niet normaal. 18, 21 en 23 jaar. Dat is superjong. AEK is een heel goede tegenstander, zeker in dit stadion. Ik had de indruk dat we tegen 12, 13 spelers speelden, dat kwam door de steun van hun publiek. Maar we brachten wat we moesten brengen. Weet je, deze jonge jongens worden ervaren door het te ervaren.”

Van Bommel groet de meegereisde Antwerp-fans. — © BELGA

Het uitvallen van Alderweireld was wel even schrikken.

“Alderweireld is heel belangrijk voor ons”, klonk het. “Hij is de aanvoerder in alles, op en naast het veld. Dan kwam Zeno Van den Bosch erin. Hij is ook maar 19 jaar. Maar hij weet wat hij moet doen. Hij zette een uitstekende prestatie neer. Maar ik hoop toch dat we Alderweireld niet te lang moeten missen. Want hij is heel belangrijk voor dit team.”

“Ik hoop toch dat we Alderweireld niet te lang moeten missen. Want hij is heel belangrijk voor dit team” Mark van Bommel - Coach Antwerp

De ervaring van Van Bommel met zijn spelerscarrière heeft ook een grote rol gespeeld.

“Ik probeer ze mijn idee over te brengen. Mijn ervaring delen, dat doe ik graag. Ik weet nog mijn eerste Champions League-ervaring, hoe nerveus ik was. Ik liep overal heen. Dat vertel ik hen ook. Zo weten de spelers dat ik ook op die plaats hebben gezeten. Ze voelen het ook. Dat is ook belangrijk.”

Van Bommel kan nu wel enkele van zijn ex-clubs als speler treffen. Dat wil hij ook.

“Barcelona of Bayern München en AC Milan en dan PSV als reserve”, besloot hij.”Dat zou heel erg mooi zijn. Ik wil ook een poule waarin we een kans hebben om door te gaan. Ach, we spelen Champions League en het maakt me uiteindelijk niet uit tegen wie we spelen.”

Overmars: “Dit had ik een jaar geleden niet gedacht”

“Het besef is er misschien nog niet helemaal”, vertelde technisch directeur Marc Overmars op zijn beurt. “Champions League op de Bosuil, dat is toch wel heel mooi voor Antwerp en België. Ik had het wel kunnen dromen, maar ik had het een jaar geleden niet gedacht, nee. Niemand denk ik. Wat we afgelopen jaar al gepresteerd hebben en dan dit er nog kunnen uitpersen… Want Toby valt uit en we zitten al heel krap in de verdediging, dan is het heel knap dat ze het vasthouden.”

“We kijken nog rond op de transfermarkt, maar als we spelers halen moeten het echt wel versterkingen zijn. We gaan geen spelers halen waarvan we niet overtuigd zijn. We hadden natuurlijk in eerste instantie niet verwacht dat Avila al zou vertrekken, maar ook Antwerp moet kijken naar de inkomsten. We hebben uitgaande transfers nodig om de boel gewoon weer gezond te krijgen. Het kan de komende dagen best nog spannend worden.”