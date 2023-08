Badmeester die zwemmer van duiktoren trapte, is ontslagen

De badmeester die onlangs een jongeman van een duiktoren trapte in Oostenrijk, is ontslagen. Dat melden Oostenrijkse media.

De beelden – gemaakt op 13 augustus – zijn verontrustend: een jongeman twijfelt om te springen van een duiktoren in een zwembad in het Oostenrijkse Steyr, maar wordt door een badmeester in het 10 meter lager gelegen zwembad getrapt. De video ging viraal, en veroorzaakte heel wat ophef. Het blijft onduidelijk wat er vooraf ging aan het incident. Aanvankelijk klonk het dat de jongeman de badmeester had geprovoceerd, en de duiktoren niet wilde verlaten.

Volgens de stad heeft de badmeester zich inmiddels verontschuldigd. “De arbeidsrelatie zal beëindigd worden”, aldus woordvoerder Bernhard Pospisil. De badmeester zou zijn fout hebben toegegeven, en de beslissing begrijpen.

“De badmeester is nog op vakantie en zal niet meer voor ons werken”, zegt ook Peter Hochgatterer van de stad Steyr. “Alle betrokkenen wisten vanaf het begin dat dergelijk gedrag onaanvaardbaar was. De getuigenissen en de video bevestigden dat alleen maar. In dat opzicht is de beëindiging van de arbeidsrelatie een logisch gevolg”, klink het.