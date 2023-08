Onze fotograaf spotte vannacht de blauwe supermaan en dat leverde prachtige beelden op

De avond begon bewolkt met buien, maar in de loop van de nacht klaarde het op en dat was goed nieuws. Niet alleen voor wie ’s nachts op de baan moest zijn, maar ook voor liefhebbers van natuurfenomenen. Want wie vannacht wakker was en naar buiten keek, kon zowaar een blauwe supermaan aan de hemel zien staan. Zo ook onze fotograaf.

Een supermaan doet zich voor wanneer het vollemaan is net op het moment dat de maan het dichtst bij de aarde staat. Daardoor lijkt de maan groter en helderder dan de gemiddelde vollemaan. Zo’n 7,7 procent, klonk het woensdag bij volkssterrenwacht Armand Pien in Gent.

© BFM

Maar dit was geen gewone supermaan, maar een blauwe supermaan. Dat wil zeggen dat het voor de tweede keer deze maand vollemaan was vannacht. Het fenomeen van de blauwe maan doet zich trouwens maar één keer om de 2,7 jaar voor, dus wie hem vannacht in bed bleef liggen, moet wachten tot 31 mei 2026 om het nog eens te zien.

Of je kijkt gewoon naar de foto’s van onze fotograaf, die wel op de been was vannacht.

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

© BFM

En ook elders in de wereld was de blauwe supermaan aan de hemel te zien:

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP

© AFP

© AFP

© AP

© AP

© EPA-EFE

© AFP

© AFP

© AP

© AFP

© AFP

© EPA-EFE

© AFP

© AFP

()