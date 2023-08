Minstens 52 doden door brand in Johannesburg: vrees dat dodentol nog zal oplopen, ook peuter onder slachtoffers

De brand brak woensdagnacht rond 1.30 uur uit in een pand van zowat vijf verdiepingen in het zakendistrict van Johannesburg, de grootste stad van Zuid-Afrika. Het gebouw werd intussen ontruimd en de brand is grotendeels onder controle, maar gevreesd wordt dat de dodentol nog verder zal oplopen. Er is nu een zoek- en bergingsactie aan de gang. “Er is nog veel puin dat we moeten verwijderen”, aldus Robert Mulaudzi, woordvoerder van de hulpdiensten.

Op televisiebeelden waren brandweerwagens en ambulances te zien buiten het rood-witte gebouw met uitgebrande ramen, dat door de politie was afgezet. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Vierde brand

Het was al het vierde “oudere” gebouw dat de afgelopen maanden in brand vloog in Johannesburg, zo meldt de lokale nieuwsorganisatie Times live. Eerder in augustus was er ook al een brand op de bovenste verdieping van een gebouw in buitenwijk Yeoville, terwijl in juni twee kinderen omkwamen bij een brand in Hilbrow en in juli een ondergronds gaslek nog een brand en explosie veroorzaakte.

