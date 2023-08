“Geobsedeerd door macht, luxe, geld en vrouwen”: oom haalt zwaar uit naar Spaanse bondsvoorzitter en steunt Jenni Hermoso

Luis Rubiales is een man die “geobsedeerd is door macht, luxe, geld en vrouwen”. Dat zegt uitgerekend… Juan Rubiales, een oom van de voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Die ligt al dagenlang zwaar onder vuur voor een kus op de mond van speelster Jenni Hermoso na de door Spanje gewonnen finale op het WK voor vrouwen.

Juan Rubiales López deed zijn uitspraak in een bijzonder uitvoerig interview met de Spaanse krant El Confidencial. Daarin noemde hij zijn neef “een kind” dat “nood heeft aan heropvoeding in zijn relaties met vrouwen”. Volgens Juan heeft staat – naast de ouders van Luis – de volledige familie Rubiales aan de kant van Hermoso. “Voor onze familie betekent waardigheid dat we Jenni moeten verdedigen, haar moeten begrijpen, en het beschamende gedrag van Luis moeten veroordelen.”

Juan is een voormalige journalist die een belangrijke functie bij de Spaanse voetbalbond kreeg kort na het aantreden van zijn neef als Spaans bondsvoorzitter. Hij werd later echter ook ontslagen door diezelfde neef, nadat hij wees op vermeende onregelmatigheden bij de bond, met name bij het organiseren van de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië.

LEES OOK. Hongerstakende moeder van Spaanse bondsvoorzitter met spoed naar het ziekenhuis overgebracht

“Hij heeft de voetbalbond gebruikt voor zijn persoonlijk welzijn, om zijn ego te bevredigen, en om de vijanden die hij overal ziet te bestrijden”, aldus Juan. “Hij is een trotse, arrogante persoon, en zijn grootste vijand is hijzelf. En nu heeft hij niet de minste waardigheid om op een eervolle manier uit deze affaire te komen.”