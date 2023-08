Nederlandse conservatieve partijen willen piemelknuffel op kermis verbieden, hier in Vlaanderen vinden we ze nog grappig

Rijkevorsel, Antwerpen

In Nederland is er ophef over de piemelknuffels die dé zomerrage zijn op de kermissen dit jaar. Het begon bij de lokale fractie van BoerBurgerBeweging (BBB) in Berkelland die ze wil laten verbieden. En nu roept ook de ChristenUnie daartoe op. “Ik heb er hier nog nooit een opmerking over gekregen”, zegt foorkramer Lieven Vandemaele uit Malle. “Maar in Nederland wel. Daar hang ik er nu een kaartje bij ‘verboden onder de 16 jaar’.”